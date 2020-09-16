شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المغربية مريم حسين تثير الوسط الإعلامي بصورة تغوي المتابعين كشفت عن صدرها دون أن تبالي...(شاهد الصور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة المغربية ​مريم حسين​ صورة لها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمناسبة عيد ميلادها حيث تتم اليوم 32 عاماً بدت فيها بلوك مختلف.

واختارت مريم تصفيف شعرها بشكل أملس كما بدا واضحاً أنها لونت بعض خصلات شعرها البني من الجهة اليمنى بالأشقر المتموّج، واعتمدت نظارات شمسية كبيرة عدساتها باللون الزيتي كما ارتدت توب باللون نفسه وعلقت عليها :"اليوم أريد فقط أن أشكر الله لإضافته سنة جديدة على عمري ومَلئها بالسعادة، عيد ميلاد سعيد لي".

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وقد بارك لها المعلقون متمنين لها دوام الصحة والتألق والسعادة.

إشارة إلى أن مريم حسين كانت أثارت الجدل بنشرها مقطع فيديو قصير عبر حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وذكرت فيه أنها لا تستخدم "الفيلر" لتجميل الشفاه، وذلك أثناء لهوها مع طائر الذي ما لبث أن يقوم الطائر بنقر شفتيها، لترد حسين بطريقة ساخرة، قائلة: "اشوا اني مو حاطة فيلر ولا كان بط – من الأفضل أنني لا أضع الفيلر وإلا كان سينفجر".