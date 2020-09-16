شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. مطار عدن يلقي القبض على مسافرة حاولت تهريب القات في حفاظات الأطفال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مطار عدن الدولي يقبض عن مواطنة حاولت تهريب قات داخل علب أدوية وأكياس بامبرز

عدن | عادل حمران

قبضت الأجهزة الأمنية في مطار عدن الدولي، صباح اليوم الأربعاء، عن المواطنة ( ح.م.أ) 56 عام، حاولت تهريب قات مسحوق من مطار عدن الدولي إلى دولة مصر العربية، موضوعة باحترافية في علب أدوية ومغلفة بحفاظات نسائية.

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وبعد التحقيقات اعترفت المسافرة بأن أحد أقربائها أرسل معها هدايا إلى مصر بيد أنها لم تكن تعلم بأن القات المسحوق موجود وسط الهدايا، وكانت مرافقة لوالدها في رحلته العلاجية بعد تعثر علاجه داخل الوطن.

وقامت الاجهزة الامنية في مطار عدن الدولي بحجز الكمية وإيقاف المسافرة، ونظرا لحالة والدها الصحية الحرجة تم السماح لهم بإكمال رحلتهم العلاجية.

ويذكر بأن الإدارة العامة لمطار عدن الدولي ممثلة بالمدير العام الاستاذ عبدالرقيب العمري وجميع الطواقم العاملة حققت نجاحات رائعة وقبضت عن عشرات المسافرين الذين حاولوا تهريب ممنوعات من بلادنا إلى عدد من الدول المجاورة، مستخدمة أحدث أجهزة الكشف الإلكترونية التي يتم خلالها فحص المسافرين و كذلك مقتنياتهم و حقائبهم سعيا منهم الحفاظ عن مكانة المطار و سمعة البلد.