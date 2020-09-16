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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء رداد الهاشمي يزور الصفوف الأمامية في جبهات كتاف بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020
صعدة - الخليج 365
قام قائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي بزيارة تفقدية للمقاتلين المرابطين في خطوط التماس في جبهات كتاف بنحافظة صعدة.
وخلال الزيارة تفقد الجاهزية القتالية للمقاتلين منبها على ضرورة اليقظة الأمنية و القتالية و الإستعداد لكل الإحتمالات والظروف في ضل المواجهات المستمرة بين قوات الجيش الوطني و المليشيات الحوثية المتمردة.
وعبر عن شكره وامتنانه للمقاتلين على الثبات والصمود في وجه المليشيات المتمردة ، وحياهم على الروح القتالية العالية ، كما حثهم على مضاعفة كافة الجهود حتى استكمال تحرير كافة الأرض اليمنية وتطهيرها من رجس المتمردين.
وبارك قائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي الإنتصارات التي يحققها الجيش والمقاومة الشعبية في هذه الأثناء بجبهات الجوف ومأرب ، معتبراً أن هذه الإنتصارات خطوة مفصلية لعودة العاصمة صنعاء إلى حضن الشرعية.
من جهتهم عبر المقاتلون في الخطوط الأمامية عن سعادتهم بهذه الزيارة مؤكدين ومعاهدين على المضي قدماً في مقارعة المليشيات حتى الإحتفال بالنصر الكبير.
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