شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تحرر مواقع جديدة في جبهة نهم شرق صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

صنعاء - الخليج 365

حررت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية مدعومة إيرانياً في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.



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وأكد مصدر عسكري، وفقاً للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن القوات الحكومية حررت مواقع التباب الصفر الاستراتيجية في جبهة نجد العتق، خلال معارك عنيفة تكبّدت فيها المليشيات أيضاً خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأضاف المصدر أن الأبطال استعادوا آليات وأسلحة كانت بحوز عناصر المليشيات في تلك المواقع، فيما دكّت مدفعية الجيش الوطني تجمعات ومواقع وتعزيزات للمليشيات الحوثية في مواقع قريبة من جبهة نجد العتق، وألحقت بالمليشيات خسائر بشرية ومادية