- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تحرر مواقع جديدة في جبهة نهم شرق صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020
صنعاء - الخليج 365
حررت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية مدعومة إيرانياً في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.
وأكد مصدر عسكري، وفقاً للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن القوات الحكومية حررت مواقع التباب الصفر الاستراتيجية في جبهة نجد العتق، خلال معارك عنيفة تكبّدت فيها المليشيات أيضاً خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وأضاف المصدر أن الأبطال استعادوا آليات وأسلحة كانت بحوز عناصر المليشيات في تلك المواقع، فيما دكّت مدفعية الجيش الوطني تجمعات ومواقع وتعزيزات للمليشيات الحوثية في مواقع قريبة من جبهة نجد العتق، وألحقت بالمليشيات خسائر بشرية ومادية
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الحكومية تحرر مواقع جديدة في جبهة نهم شرق صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.