المتوكل : أمراض القلب تضاعفت 3 مرات منذ بدء العدوان على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، تضاعف أمراض القلب بين المواطنين 3 مرات منذ بدء العدوان الغاشم على اليمن.. منوها بأهمية وجود أبحاث حول ارتباط الأسلحة التي استخدمها التحالف بارتفاع هذا المعدل.

وأشار الدكتور المتوكل خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي حول أمراض القلب في اليمن ، بمشاركة 750 طبيبا، إلى أن ارتفاع نسب التشوهات الخلقية المرتبطة بالقلب في ظل الافتقاد للحضانات والمعدات الطبية الأساسية للعلاج.

وأوضح خلال المؤتمر المنعقد اليوم، بحضور ووزير التعليم العالي حسين حازب ومحافظ إب، أن اليونيسف لم تقدم سوى 100 حضانة خلال 6 سنوات من العدوان من احتياج يبلغ 2000 حضانة.. مؤكداً أن القطاع الصحي يفتقد اليوم لجهاز تنفس اصطناعي للأطفال دون السنة الاولى وهم محكومون بالموت لانعدام هذا الجهاز.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تنقل سوى 29 مريض ضمن الجسر الطبي.. محملا الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في وفاة الطفل شوقي الابارة بعد انتظار الجسر الطبي لعامين كاملين.

Advertisements

وقال: أجهزة القسطرة القلبية في اليمن خرجت عن عمرها الافتراضي ورفضت الصحة العالمية تزويدنا بجهاز قسطرة واحد.. مشيراً إلى أن إيقاف المساهمة الأممية للقطاع الصحي هدفه خلق مزيد من الأعباء على القطاع الصحي والمواطن اليمني القابع تحت العدوان والحصار.

وأضاف ” استمرار إغلاق مطار صنعاء من قبل تحالف العدوان وصمة عار في جبين الأمم المتحدة والعالم”.. داعيا الأطباء إلى مراعاة وضع المواطن الصعب جراء الحصار.. مشيداً بالتجاوب مع مبادرة تخفيض كلفة عمليات القسطرة.

وكشف وزير الصحة عن تسعيرة موحدة للقطاع الطبي الخاص في البلاد سيعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبه هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، أبناء إب واليمن بإنشاء جامعة جبله للعلوم الطبية.. مؤكداً على استحقاق 2023 بالنسبة إلى تطبيق المعايير الأكاديمية واستحقاق الاعتراف بالجامعات اليمنية دوليا ووفقا للرؤية الوطنية.