الكشف عن شبكات تهريب الأسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

كشفت القوات المشتركة عن تفاصيل العملية الاستخباراتية والأمنية النوعية؛ التي تكللت بإسقاط خلية حوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني والقبض على مسؤولها الأول وثلاثة من أفرادها مقابل سواحل البحر الأحمر.



وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة: إن عملية تتبُّع وضبط الخلية الحوثية بدأت بعد الحصول على معلومات تتعلق بنشاط أفرادها، مضيفًا أن عملية الرصد والتحري مكّنت من الحصول على معلومات دقيقة تتعلق بأفراد الخلية الحوثية ونشاطها ضمن شبكة تهريب أسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأكد المصدر، أن عملية إلقاء القبض على أفراد الخلية الحوثية نفذتها قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، وتمت في السابع من مايو 2020م، بناء على معلومات استخباراتية؛ إذ اعترضت قاربًا يحمل أفراد الخلية، وعددهم أربعة في عرض البحر مقابل منطقة (ذو باب)، مضيق باب المندب، وبحوزتهم جوازات سفر، وهواتف ثريا، وجهاز تحديد الموقع (ماجلان).

وأوضح المصدر أن المليشيات الحوثية كلَّفت الخلية بالتوجه إلى إيران وفق خطة تتضمن المرور بثلاث محطات تبديل قوارب وتغيير مسارات وصولا لميناء بندر عباس، في مهمة للتدرب البحري ثم تهريب شحنة سلاح على متن مركب (صمبوق كبير).

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وكشف المصدر، أن الخلية مكونة من أربعة أفراد هم: (علوان فتيني سالم غياث، مسؤول الخلية، ومحمد عبده محمد جنيد، مساعد مسؤول الخلية، وعبده محمد سالم بشارة، أحد أفراد الخلية، وعتبة محمود سليمان حليصي، أحد افراد الخلية).

وذكر المصدر، أن مسؤول خلية تهريب الأسلحة المدعو (علوان فتيني المكنى: أبو رضوان)؛ سبق وسافر إيران مع مجموعة مكونة من 4 أفراد على متن طائرة لنقل الجرحى الحوثيين، وتلقت المجموعة تدريبات مختلفة على يد الحرس الثوري، مدة شهر ونصف، شملت التمويه والخرائط والـ( جي بي اس) وقيادة الزوارق وصيانة مكائن المحركات.

كما تولّى مسؤول الخلية والمجموعة العائدة من إيران بعد خوض تدريب هناك نهاية 2015م مهام تهريب الأسلحة الإيرانية في قطاعات مختلفة بحرية وبرية تصل بالأسلحة للحوثيين. ووفقًا للمصدر، فإن التحقيقات مع أفراد الخلية المضبوطة كشفت معلومات مهمة عن شبكات تهريب الأسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني في اليمن والقرن الإفريقي، ومحطات ومراحل وطرق نقل الشُّحنات من إيران، وصولًا للحوثيين.

وذكر أن الخلية المضبوطة سبق وأن نفذت عددًا من عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيات الحوثية إلى موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، كما تولّى مسؤولها الأول قطاع تهريب الأسلحة الإيرانية من بحر عُمان إلى المهرة.

وذكر المصدر، أنه كشفت اعترافات الخلية المضبوطة هويات مسؤولين حوثيين في شبكات تهريب الأسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني في اليمن موزَّعين على مناطق متعددة تحت إشراف: (محمد أحمد الطالبي، المكنى: أبو جعفر الطالبي).

وقال المصدر: إن مشرف عمليات تهريب الاسلحة من إيران المدعو (محمد أحمد الطالبي) منتحل رتبة لواء، ويشغل موقع مدير مشتريات وزارة الدفاع الحوثية تابعًا للمدعو: (صالح مسفر الشاعر) مساعد رئيس أركان المليشيا للشؤون اللوجستية