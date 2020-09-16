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عدن - ياسمين التهامي - ناشط ينشر صورة لمجهول في غرفة الموت السباعيه وتدل نظراته على علمه بوجود كاميرا !

ما تزال تسريب صور الشهيد عبدالله الاغبري تنزل كل يوم في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عقب قتل وتعذيب الاغبري في محلات السباعي بشارع القيادة بصنعاء من قبل خمسة قتلة وسط تفاصيل مثيرة للجدل وغموض يكشف كل يوم حقيقة عن ملابسات القضية . وكتب الناشط ” احمد الميدان : منشورجاء فيه هذا الشخص في مسرح الجريمه عارف لوجود كيمرة تصوير تابعو الصورالذي تسربة جديده وربما يكون هذا هو احد الشهود في القضيه شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

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