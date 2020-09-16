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عدن - ياسمين التهامي - السعودية ..تلاشى عدد الإصابات بكورونا وإرتفاع فى حالات التعافي اليوم الأربعاء !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء أخر مستجدات كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية حيث بلغت عدد الاصابات الجديده 621 حالة جديده و31 حالة وفاة جديده و982 حالة تعافي جديده خلال ال 24 ساعة الماضية

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