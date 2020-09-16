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عدن - ياسمين التهامي - العثور على طالبة يمنية مقتولة في شقتها في دولة مصر !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أجهزة الأمن المصرية على طالبة دراسات عليا يمنية مقتولة في شقتها بمنطقة المنيل. وأفاد مصدر دبلوماسي في القاهرة أن الطالبة منى مفتاح- طالبة ماجستير علوم سياسية بجامعة القاهرة- وجدت مقتولة في شقتها صباح اليوم ، حيث فوجئت زميلتها في السكن -وهي طبيبة- بباب الشقة مفتوحا حين عودتها من المناوبة في المستشفى ، ودخلت الشقة فوجدت زميلتها ملقية جثة هامدة وعليها آثار خنق كما لاحظت اختفاء كل أجهزة الطالبتين من موبايلات وايباد ولابتوبات من الشقة كما وجدت الدخان يتصاعد جراء إشعال حريق في أجزاء من الشقة، حيث يبدو أن القاتل أراد إشعاله لإخفاء جريمته الشنيعة. وأفاد المصدر أن أسرة الفقيدة أكدت أنها عادت إلى القاهرة الثلاثاء الماضي وبحوزتها 7000 دولار تريد أن تدفعها كمصاريف دراسية للجامعة. وتأخرت السفارة اليمنية عن الوصول إلى مكان الحادثة حتى وقت متأخر، حيث قالت مصادر أن السفارة اليمنية في القاهرة وصلت بعد خمس ساعات من قتل الطالبة اليمنية. ولاتزال الأجهزة الأمنية المصرية تباشر التحقيقات لمعرفة خلفية قتل الطالبة اليمنية وسرقتها وأحرق جزء من الشقة، كما يتم التحقيق مع الطبيبه التي جاءت بعد المناوبه وتسكن معها بنفس الشقه.

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