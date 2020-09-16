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عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن ثالث دولة خليجية ستعلن التطبيع مع إسرائيل.. شاهد من تكون؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الكاتب والإعلامي السعودي عضوان الأحمري، رئيس تحرير صحيفة “إندبندنت عربية”، أن سلطنة عمان هي ثالث دولة خليجية ستقيم علاقات كاملة مع إسرائيل. وقال “الأحمري” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “البحرين تعلن اتفاق سلام مع إسرائيل، وستكون سلطنة عمان ثم السودان الأيام القادمة”. وأضاف: “السلام مع إسرائيل لا يعني عدم دعم القضية الفلسطينية والفلسطينيين، ونتذكر دائمًا أن المتاجرين بالقضية لا يريدون اتفاقيات السلام؛ فهي تنهي دورهم وتقلل من تضخم أرصدتهم ووجودهم تحت الضوء”. وقال “الأحمري” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “البحرين تعلن اتفاق سلام مع إسرائيل، وستكون سلطنة عمان ثم السودان الأيام القادمة”. وأضاف: “السلام مع إسرائيل لا يعني عدم دعم القضية الفلسطينية والفلسطينيين، ونتذكر دائمًا أن المتاجرين بالقضية لا يريدون اتفاقيات السلام؛ فهي تنهي دورهم وتقلل من تضخم أرصدتهم ووجودهم تحت الضوء”.

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