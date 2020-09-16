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عدن - ياسمين التهامي - بشرا سارة... هذا توقيت فتح المنافذ للراغبين الدخول الى المملكة من اليمن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت الجوازات السعودية ان حتى الان لم تصدر قرارات او تعليمات بخصوص فتح المنافذ للراغبين الدخول الى المملكة من اليمن. جاء التوضيح ردا على استسفار لحساب الجوازات السعودية في تويتر جاء فيه :" متى يفتح الدخول لليمنيين إلى المملكة" , وكان الرد :"أهلا بك، في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه". وكانت السلطات السعودية اغلقت منفذ الوديعة البري الوحيد مع اليمن أمام المسافرين بينما يتم السماح بمرور الشاحنات التجارية فقط , كاجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا .

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