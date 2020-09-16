شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يطلع على سير العمل باعادة تاهيل مستشفى عدن وانشاء مركز القلب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اطلع محافظ عدن احمد حامد لملس ومعه ممثل البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن احمد مدخلي اليوم عن سير العمل بمشروع اعادة تاهيل مستشفى عدن وانشا مركز القلب المفتوح الممول من الصندوق السعودي للتنمية .

و خلال الزيارة طاف محافظ عدن وممثل البرنامج السعودي ومدير عام مديرية صيرة خالد سيدو باقسام المستشفى ومركز القلب الذي يجري اعادة تاهيله .

واستمع من مدير المشروع المهندس " عصام حيدر " و الذي اوضح بان العمل باعادة تاهيل مستشفى عدن وانشا مركز القلب ، يجري بوتيرة عالية وفقا للخطة الزمنية المحددة للتنفيذ ، والتي تم الاتفاق عليها مع الاستشاري الهندسي للمشروع والصندوق الاجتماعي للتنمية . . لافتا ان نسبة الانجاز للمشروع تصل 73 % ، من اعمال البنا التحتية .. مستعرضا العديد من الصعوبات التي تواجه عملية توريد الاجهزة والمعدات الطبية نتيجة الاجراءات بالمنافذ الجمركية متمنيا من السلطة المحلية تسهيل الاجراءات لايصال المعدات من اجل سرعة التجهيز للمشروع الذي من المفترض ان ينجز نهاية العام الجاري 2020 م .

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وعقب الانتهاء من الزيارة شدد محافظ عدن على ضرورة سرعة الانجاز للمستشفى الذي سيسهم بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بمحافظة عدن والمحافظات المجاورة لها .. مؤكدا استعداد السلطة المحلية بتسهيل كافة الاجراءات الهادفة باعادة تاهيل القطاعات الخدمية وفي مقدمتها القطاع الصحي .. واثنى محافظ عدن على دور البرنامج السعودي في التسريع باعادة عجلة التنمية لمدينة عدن .

الى ذالك قام محافظ عدن بزيارة تفقدية لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى الجمهورية ، استمع خلال الزيارة من مدير مستشفى الجمهورية التعليمي الدكتور احمد الجربا عن كيفية سير العمل وما يقدمه المركز من خدمات للمرضى وما هي الصعوبات التي تقف عائقا امام القائمين عليه .. مشيدا بما يقدمه المستشفى من خدمات للمواطنين متجاوزا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بشكل عام .