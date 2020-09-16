شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الشباب والرياضة توقع اتفاقية اعادة تاهيل صالة ابين للالعاب الرياضية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهد صباح يوم الثلاثاء المجمع الحكومي الجديد في مديرية زنجبار عاصمة محافظة أبين مراسيم توقيع اتفاقية إعادة تأهيل سقف الصالة الرياضة المغلقة بين قيادة السلطة المحلية بأبين و وزارة الشباب والرياضة حيث سيتم إعادة تأهيل سقف الصالة المغلقة بمبلغ و قدرة ( 000'730'23) ثلاثة وعشرون مليوناً وسبمعائة وثلاثون ريال بالمناصفه على ان تتحمل وزارة الشباب والرياضة نصف الكلفة التقديرية، بينما تتحمل السلطة المحلية النص الاخر.

ونصت الاتفاقية على ان تقوم وزارة الشاب والرياضة بسداد المبلغ المتفق عليه بموجب البند الاول ومقداره ( 11،865،000) احد عشر ميلوناً وثمانمائه وخمسه وستون الف ريال وذلك بحسب نسبه الإنجاز وفقاً لما تم تنفيذه بموجب المستخلصات المرفوعه من قبل المهندس المشرف. بحيث تدفع الوزارة كل نصف مستخلص يتم رفعه من قبل المهندس والسلطة المحلية لنصف الاخر من ذلك المستخلص.

وعلى ان تتولى السلطة المحلية بالمحافظة مهام القيام بلأعلان عن المناقصة واستكمال الاجرات القانونية الخاصة بإعادة تاهيل سقف الصالة الرياضة المغطاه وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات النافذه ولائحته التنفيذية مع سرعة إنجاز المشروع خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع لهذا المحضر، وشارك مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة في اللجان المكلفة باجراء المناقصة.

وقد وقع العقد محافظ محافظة أبين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم محافظ محافظ أبين و عن وزارة الشباب والرياضة محسن علي بيبك القائم بأعمال قطاع المشاريع والأستثمار.

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وبعد ذلك التوقيع قام الوفد بزيارة تفقدية للمشاريع التي تمول من صندوق رعاية النشء ممثلة في إعادة عمل مدرجات ملعبي البيتي و البلدية في مديريتي زنجبار وخنفر وكذلك الاطلاع على الاضرار التي تعرضت لها المنشأت الرياضة في بيت الشباب و ملعب ساحة الشهداء و الصالة الرياضية التي تدمرت بسب الحروب التي شهدتها المحافظة

وتوجه مدير الشباب والرياضة بجزيل الشكر والتقدير لمعالي وزير الشباب والرياضة ومحافظة المحافظة على دورهما الكبير في تأهيل المنشأت الرياضية بأبين.

حضر التوقيع احمد صالح الراعي مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة أبين والدكتور فيصل الدابية مدير مكتب محافظ محافظة أبين وخالد محسن الخليفي وكيل مساعد لقطاع الرياضة بالوزارة والمهندس نعمان محمد مهندس قطاع المشاريع بالوزارة و خالد الحميقاني مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق و عبدالرحمن الشاعري مدير الاتحادات والاندية و وجدي مهدي مسئول النشاط الرياضي في المكتب ومنصور وادي مدير عام مكتب صندوق النظافة و سليمان الوكود مدير عام السكرتارية والمتابعة في ديوان عام المحافظة ورفعت محمد بقبق مدير مكتب الشباب والرياضة بخنفر والدكتور احمد الموقري رئيس نادي الهلال الرياضي و احمد ناصر عوض مدير الصالة الرياضية المغلقة.

*من نبيل ماطر