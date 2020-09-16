شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يوجه بالقبض على مالك محطة السعدي للكهرباء بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مقربة من محافظ عدن احمد حامد لملس عن توجيهات اصدرها المحافظ بالقاء القبض على مدير محطة السعدي للكهرباء في العاصمة عدن . واكد المصدر أن توجيهات لملس جاءت بسبب قيام مدير محطة السعدي باطفاء مولدات المحطة الكهربائية والغرض من ذلك ابتزاز السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ لملس . Advertisements ياتي ذلك القرار بعد اعلان توقف مولدات محطة السعدي المؤجرة للكهرباء والتي تزود كهرباء عدن ب 50 ميجا . يذكر ان احمد حامد لملس يواجه حرب كبيرة من قوى الفساد داخل الشرعية في ملف الكهرباء وتحاول تلك القوى الفسادة احراق المحافظ في عدن.

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