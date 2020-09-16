شكرا لبحثكم عن خبر القبض على خلية ارهابية لديها متفجرات قادرة على تدمير الخرطوم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الشرطة السودانية، في مؤتمر صحفي الأربعاء، ضبط كمية كبيرة من المتفجرات.
وقال قائد الشرطة السودانية إنه جرى ضبط كمية من المتفجرات، من بينها شحنة مهمة من نترات الأمونيوم.
وأضاف "نترات الأمونيوم متواجدة في السوق المحلي لكن إذا أسيء استخدامها تصبح خطيرة جدا، مثل ما حدث في انفجار بيروت".
وتابع "الإرهابيون يستغلون نترات الأمونيوم كمادة متفجرة أساسية".
وقال:"آن الأوان لنحفظ هذه البلاد بعد الثورة الكبيرة التي شهدتها".
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