شكرا لبحثكم عن خبر القبض على خلية ارهابية لديها متفجرات قادرة على تدمير الخرطوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الشرطة السودانية، في مؤتمر صحفي الأربعاء، ضبط كمية كبيرة من المتفجرات.

وقال قائد الشرطة السودانية إنه جرى ضبط كمية من المتفجرات، من بينها شحنة مهمة من نترات الأمونيوم.

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وأضاف "نترات الأمونيوم متواجدة في السوق المحلي لكن إذا أسيء استخدامها تصبح خطيرة جدا، مثل ما حدث في انفجار بيروت".

وتابع "الإرهابيون يستغلون نترات الأمونيوم كمادة متفجرة أساسية".

وقال:"آن الأوان لنحفظ هذه البلاد بعد الثورة الكبيرة التي شهدتها".