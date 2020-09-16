شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. مقتل اسرة بالكامل في ظروف غامضة بالتواهي عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - مقتل رجل و زوجته و إبنته داخل منزلهما في ظروف غامضه في مدينة التواهي أمام روضة التواهي .
هذا ما افاد به انباء عدن من ابناء مدينة التواهي قبل قليل.
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