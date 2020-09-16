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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يؤكد فخر المحافظة بحصدها شهادات التميّز والريادة من الاتحاد العربي للعمل التطوعي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، فخر المحافظة بحصدها شهادات التميّز والريادة من الاتحاد العربي للعمل التطوعي.
وقال المحافظ إن هذا التميّز على مستوى الوطن جاء تتويجاً للجهود التي قدمتها مؤسسات وأفراد المجتمع من منطلق ايمانهم بالعمل التطوعي.
وبارك المحافظ نجاح مبادرة سفراء السعادة الخيرية التطوعية بقيادة رئيسها الشاب محمد أحمد باحبارة، ومؤسسة صلة للتنمية، وجمعية رعاية طالب العلم بحضرموت، بشرف الحصول على شهادات الاتحاد العربي للعمل التطوعي على المستوى الفردي وعلى مستوى المؤسسات على مستوى الوطن للعام 2020م.
وقال المحافظ إن هذا التكريم يجسّد تطور مفهوم العمل التطوعي لدى الأفراد والمؤسسات في المحافظة وهو تكريم لكل حضرموت ولجميع المؤمنين بفكرة التطوع والممارسين لها واقعاً في المجتمع.
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