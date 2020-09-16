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المشتركة تسقط طائرة مسيرة حوثية بالدريهمي جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

المشتركة تسقط طائرة مسيرة حوثية بالدريهمي جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أسقطت القوات المشتركة صباح اليوم الأربعاء: 16، سبتمبر، 2020م، طائرة مسيّرة تابعة للمليشيات الحوثية في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة.

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وأفادت مصادر عسكرية ميدانية عن رصد طائرة مسيرة حوثية حلقت في سماء مدينة الدريهمي وسرعان ماتم التعامل معها، وأسقطها أفراد القوات المشتركة.

 

هذا، وكانت القوات المشتركة قد أسقطت طائرتين مسيرتين للمليشيات الحوثية في 5 من سبتمر في المديرية نفسها التي شهدت إسقاط عدد من طائرات مماثلة سيرتها المليشيات التابعة لإيران ضمن خروقاتها المتصاعدة وتصعيدها العسكري في الحديدة

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