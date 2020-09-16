اخبار الخليج / اخبار اليمن

نائب مدير جوازات منفذ ميناء الوديعه البري يحذر المواقع الاخبارية من نشر الشائعات الكاذبة

0 نشر
اليمن العربي - حضرموت 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب مدير جوازات منفذ ميناء الوديعه البري يحذر المواقع الاخبارية من نشر الشائعات الكاذبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

نائب مدير جوازات منفذ ميناء الوديعه البري يحذر المواقع الاخبارية من نشر الشائعات الكاذبة

الخليج 365 - حضرموت

أكد نائب مدير جوازات  منفذ ميناء الوديعه البري بمديرية العبر محافظة حضرموت العقيد /عبدالله صالح بن سيف الكثيري أن المنفذ لازال مغلق ولاهناك اي توجهات في ذلك الجانب

 

Advertisements

كما أشار العقيد بن سيف الكثيري إلى أن ماتدولته المواقع  الاخباريه ومنصات  التواصل الإجتماعي من مقطع فيديو وأخبار ليس لها أساس من الصحة مؤكدا إلى أنه في حالة خبر فتح المنفذ سيكون عبر القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية الرسمية  للبلدين

 

مهيبٱ بمن ينشر مثل تلك الأخبار  الكاذبة إلى تؤخي المصداقية  والبحث عن المعلومة من مصادرها

 

داعياً جميع المغتربين  في داخل الوطن إلى عدم الإنصياع إلى مثل هكذا اخبار والوصول  إلى المنفذ  بدون الإعلان عن فتح المنفذ من قبل الجهات المختصه وذات العلاقه في البلدين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب مدير جوازات منفذ ميناء الوديعه البري يحذر المواقع الاخبارية من نشر الشائعات الكاذبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا