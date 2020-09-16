نائب مدير جوازات منفذ ميناء الوديعه البري يحذر المواقع الاخبارية من نشر الشائعات الكاذبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

الخليج 365 - حضرموت

أكد نائب مدير جوازات منفذ ميناء الوديعه البري بمديرية العبر محافظة حضرموت العقيد /عبدالله صالح بن سيف الكثيري أن المنفذ لازال مغلق ولاهناك اي توجهات في ذلك الجانب



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كما أشار العقيد بن سيف الكثيري إلى أن ماتدولته المواقع الاخباريه ومنصات التواصل الإجتماعي من مقطع فيديو وأخبار ليس لها أساس من الصحة مؤكدا إلى أنه في حالة خبر فتح المنفذ سيكون عبر القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية الرسمية للبلدين

مهيبٱ بمن ينشر مثل تلك الأخبار الكاذبة إلى تؤخي المصداقية والبحث عن المعلومة من مصادرها

داعياً جميع المغتربين في داخل الوطن إلى عدم الإنصياع إلى مثل هكذا اخبار والوصول إلى المنفذ بدون الإعلان عن فتح المنفذ من قبل الجهات المختصه وذات العلاقه في البلدين