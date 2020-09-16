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أمريكا تكشف عن السبب الرئيسي المزعزع للأمن والإستقرار في اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

أمريكا تكشف عن السبب الرئيسي المزعزع للأمن والإستقرار في اليمن

متابعات_ الخليج 365

تحدثت نائبة المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة شيريث نورمان شاليت عن الجوانب العديدة للأزمة اليمنية، مشيرة بصورة خاصة إلى قوة أخرى مزعزعة للاستقرار وهي إيران التي لا تهتم كثيراً بتعزيز الاستقرار والأمن في اليمن أو في أي مكان آخر في المنطقة.

 

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وقالت إن إيران تواصل إرسال مساعدات مميتة للحوثيين، مما يؤجج هجومهم المتواصل قرب مأرب، وفي الصراع الأكبر.

 

وذكرت بالجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة لإعادة كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، مكررة ما قاله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من أن بلاده لن تسمح أبدا لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بشراء وبيع الطائرات والدبابات والصواريخ وأنواع أخرى من الأسلحة التقليدية بحرية.

 

وحملت على مجلس الأمن الذي يفشل تماماً في مهمته للحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال السماح لإيران بالحفاظ على وتوسيع نشاطها المزعزع للاستقرار في المنطقة من دون عوائق.

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