لجنة المناقصات بوادي حضرموت ترسي 3 مشاريع تعليمية بمديرية سيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أقرت لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت اليوم برئاسة وكيل المحافظة عصام الكثير إرساء ثلاثة مشاريع تعليمية بمديرية سيئون بعد استكمال عملية تحليلها من قبل اللجنة الفنية .

Advertisements وتتضمن المشاريع الممولة من البرنامج الاستثماري بالمديرية بكلفة 290 مليون ريال بناء 4 فصول دراسية ومكاتب إدارية وملحقاتها وسور وظله بمدرسة صليلة، وبناء 4 فصول دراسية ومكاتب ادارية وملحقاتها بمدرسة الحصن بمدودة، وبناء 3 فصول دراسية بثانوية مدودة للبنين واستكمال 3 فصول دراسية أخرى وغرفة تحضير ومكتب اداري ومعمل بمدرسة البنات. كما أقرت اللجنة اعادة اعلان مناقصة مشروع توريد معدات لصندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت والصحراء وذلك لعدم التقدم في الإعلانين السابقين. وفي الاجتماع الذي حضره ي وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، وافقت اللجنة على الأعمال الاضافية لعدد من المشاريع الممولة من حصة وادي حضرموت من عائدات النفط.

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