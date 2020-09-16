شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الممثلة "دانا جبر" تخاف الفضيحة بعد علاقتها السابقة شاهد ما عملت كي تتجنب افعالها الفاضحة..صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت معلومات أن الممثلة السورية ​دانا جبر​ تقدمت قبل فترة وجيزة بدعوى لدى الجهات القضائية المختصة، ضد الجهة التي إخترقت هاتفها المحمول وسرّبت صوراً خاصة لها على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد تم تحويل الشكوى الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في ​سوريا​.

كما تفيد المعلومات أن ثمة خيوط قد أصبحت لدى الجهاز الأمني، حول المتورطين في القضية.

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وتقول المعلومات أن الصور المسرّبة عادية جداً، لكن البعض فبرك وإختار أفلام خادشة للحياء، مع إخفاء وجه السيدات في المضمون لإلصاقها بجبر، وأشارت المعلومات أن صفحات ومواقع على شبكة الانترنت فرضت رسوماً وشروطاً للحصول على الصور، بعد إيهام المتابعين أن ثمة فضائح فيها.

ويهمس أحد العارفين بالامر أن مؤامرة قد دبرها بعض الإشخاص، للنيل ليس فقط من بجبرن بل من ممثلات سوريا أخريات، إحدهن ​هيا مرعشلي​.