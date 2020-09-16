. في أول ظهور لها : زوجة الملك سلمان صاحبة الكلمة النافذة وأم محمد بن سلمان تفاجئ الشعب السعودي وتقهر كل أميرات الخليج بهذا العمل الفريد من نوعه.. شاهد الصور

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في أول ظهور لها : زوجة الملك سلمان صاحبة الكلمة النافذة وأم محمد بن سلمان تفاجئ الشعب السعودي وتقهر كل أميرات الخليج بهذا العمل ... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، زوجة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووالدة ولي العهد محمد بن سلمان، التي توصف بصاحبة الكلمة النافذة وسر صعود نجلها إلى ولاية العهد.

جاء ظهور زوجة “الملك سلمان”، وأم محمد بن سلمان، الأميرة فهد، خلال رعايته حفل تخريج 1000 خاتمة لكتاب الله، في مدينة الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وحضرت الأميرة فهدة، برفقة جمع كبير من أميرات “آل سعود”، وزوجات الأمراء على رأسهم زوجة أمير الرياض، وذلك في حضور إعلامي نادر، ويعد هو الأول من نوعه.

وتعتبر الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، هي أبرز زوجة لـ”الملك سلمان”، الذي تجاوز عدد زيجاته الـ10، وصاحبة كلمة نافذة بعدما استطاعت أن تدعم ابنها في الصعود لكرسي ولاية العهد.

وكانت تقارير تساءلت حول أسباب اختيار “الملك سلمان” لنجله محمد بن سلمان، دون باقي إخوته الأمراء أصحاب الخبرات الكبيرة والعلاقات الواسعة، إلا أن معلومات أكدت أن الأميرة فهدة كان لها الدور الأبرز في ذلك.

جدير بالذكر أن الجمعية التي رعت الحفل “مكنون”، نشرت صورًا من داخل قاعة الحفل، إلا أنها لم تظهر في الصور كعادة نساء الأسرة الحاكمة في السعودية (آل سعود).