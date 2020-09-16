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مصر تحدد موعد السماح بالسفر إلى المملكة والعودة منها

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عدن - ياسمين التهامي - قررت "شركة مصر للطيران"، اليوم الثلاثاء، من غدٍا الأربعاء بالسفر من وإلى المملكة، وفق شروط محددة.

 

 

وقالت الشركة في بيان لها، أن سيسمح بالسفر للمواطنين السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين أو أزواجهم وأطفالهم من غير السعوديين، وكذلك غير السعوديين الحاصلين على تأشيرات العمل والإقامة السارية.

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وأصافت : أن "استئناف رحلات السفر من وإلى المملكة العربية جاء بناء على التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني السعودي".

 

وأكدت على أنه “يجب على جميع المسافرين ضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن .

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