شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في أسواق العاصمة عدنينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الاربعاء الموافق 16 سبتمبر/ أيلول 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/501394/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في أسواق العاصمة عدن https://www.elyamnelaraby.com/501395/ أسعار الخضروات والفواكه في أسواق صنعاء.. تعرف عليها https://www.elyamnelaraby.com/501396/ الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة على عدد من المحافظات https://www.elyamnelaraby.com/501422/ البيضاء.. مقتل وإصابة 3 حوثيين بهجوم للمقاومة في الزاهر Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/501427/ الجوف.. مليشيا الحوثي تنصب نقطة تفتيش وتختطف مواطنين بالحزم https://www.elyamnelaraby.com/501429/ المقاومة تفشل هجوما للمليشيا في جبهة كرش بلحج https://www.elyamnelaraby.com/501431/ مليشيا الحوثي تُضعف خدمة الإنترنت في جميع المحافظات https://www.elyamnelaraby.com/501434/ قوات الجيش تحرر مناطق مهمة في نهم بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/501435/ مقتل عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش شمال الضالع https://www.elyamnelaraby.com/501440/

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