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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش شمال الضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ الضالع
لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم، وأصيب آخرون، في جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع.
وذكر مصدر عسكري ميداني، أن وحدات من القوات المشتركة نجحت، مساء الاثنين، بتنفيذ عملية نوعية بشنها هجوما مباغتا على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة مريس، على الحد الفاصل بين مديريتي قعطبة ودمت، شمالي الضالع.
وأعقب الهجوم اشتباكات مسلحة وتبادل قصف مدفعي حاولت من خلاله مليشيا الحوثي انتشال جثث قتلاها في منطقة الزيلة بمريس، تحت غطاء ناري كثيف
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