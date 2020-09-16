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قوات الجيش تحرر مناطق مهمة في نهم بصنعاء

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

قوات الجيش تحرر مناطق مهمة في نهم بصنعاء

الخليج 365 ـ صنعاء

حررت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، مواقع مهمة في جبهة نهم، شرقي صنعاء، وتكبيد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران خسائر في الأرواح والعتاد.

 

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وحررت قوات الجيش من المنطقة العسكرية السابعة مواقع “التباب الصفر” الاستراتيجية في جبهة العتق بعد معارك شرسة سقط على إثرها عدد من المليشيا وتدمير آليات عسكرية بنيران المدفعية.

 

إلى ذلك دكت مدفعية الجيش تجمعات ومواقع وتعزيزات للمليشيات الحوثية في مواقع قريبة من جبهة نجد العتق، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

 

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