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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تُضعف خدمة الإنترنت في جميع المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول 2020م، على إضعاف خدمة الإنترنت في جميع المحافظات، بعد ساعات قليلة من تهديدها بإيقاف خدمة الاتصالات والإنترنت.
وشكا ناشطون يمنيون من عدة محافظات من ضعف خدمة الإنترنت، منذ ليل الثلاثاء، في العديد من المحافظات اليمنية، ما صعب عليهم تصفح العديد من المواقع والاطلاع على كافة المجريات.
وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات قليلة من تهديد مليشيا الحوثي بحرمان شرائح واسعة من اليمنيين من خدمة الاتصال والإنترنت وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية والمصرفية التي تعتمد على خدمات الاتصالات والإنترنت في تسيير أعمالها، تحت ذرائع نفاد المخزون الاحتياطي والأساسي لشركة الاتصالات من الوقود
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