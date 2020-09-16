المقاومة تفشل هجوما للمليشيا في جبهة كرش بلحج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أفشلت قوات المقاومة الجنوبية، هجوماً عنيفاً شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على مواقعها في جبهة "كَرِش"، غربي محافظة لحج (جنوبي اليمن).
وذكرت مصادر ميدانية، أن قوات اللواء العاشر صاعقة، التابع لقوات المقاومة الجنوبية، تصدت اليوم لهجوم مباغت شنته المليشيا الحوثية على مواقعها في منطقة حبيل حنش ثمران، غربي مديرية المسيمير.
وبينت المصادر، أن الهجوم أعقبه مواجهات عنيفة بين الجانبين، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، انتهت بدحر العناصر المهاجمة، ومنعها من تحقيق أي تقدم ميداني.
ولفتت المصادر، إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة اثنين من أفراد القوات الجنوبية، وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، بالإضافة إلى إعطاب طقم "عربة" قتالية تابعة للمليشيات
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