اخبار الخليج / اخبار اليمن

المقاومة تفشل هجوما للمليشيا في جبهة كرش بلحج

0 نشر
اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المقاومة تفشل هجوما للمليشيا في جبهة كرش بلحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

المقاومة تفشل هجوما للمليشيا في جبهة كرش بلحج

الخليج 365 ـ متابعات

أفشلت قوات المقاومة الجنوبية، هجوماً عنيفاً شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على مواقعها في جبهة "كَرِش"، غربي محافظة لحج (جنوبي اليمن).

 

Advertisements

وذكرت مصادر ميدانية، أن قوات اللواء العاشر صاعقة، التابع لقوات المقاومة الجنوبية، تصدت اليوم لهجوم مباغت شنته المليشيا الحوثية على مواقعها في منطقة حبيل حنش ثمران، غربي مديرية المسيمير.

 

وبينت المصادر، أن الهجوم أعقبه مواجهات عنيفة بين الجانبين، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، انتهت بدحر العناصر المهاجمة، ومنعها من تحقيق أي تقدم ميداني.

 

ولفتت المصادر، إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة اثنين من أفراد القوات الجنوبية، وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، بالإضافة إلى إعطاب طقم "عربة" قتالية تابعة للمليشيات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاومة تفشل هجوما للمليشيا في جبهة كرش بلحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا