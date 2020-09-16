الجوف.. مليشيا الحوثي تنصب نقطة تفتيش وتختطف مواطنين بالحزم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ الجوف شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، الأربعاء 16 سبتمبر/ أيلول 2020م، حملة مداهمة واعتقالات طالت عددا من أهالي مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، (شمال شرقي اليمن).

Advertisements وأكدت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي اختطفت، "سعيد هادي شعيط المرزوقي، وعلي عيظه الحيمي" وآخرين. وذكرت المصادر أن المليشيا اختطفتهم بعد نصبها نقاط تفتيش على طريق "الخسف- الحزم"، في محاولة منها لترويع المدنيين وتركيعهم. يأتي ذلك بالتزامن مع تكبدها خسائر بشرية كبيرة في مختلف جبهات المحافظة، في معارك عنيفة خاضتها ضدها القوات الحكومية مسنودة من رجال المقاومة الشعبية

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