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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيضاء.. مقتل وإصابة 3 حوثيين بهجوم للمقاومة في الزاهر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ البيضاء
قتل عنصر من مليشيات الحوثي الانقلابية وأصيب آخران، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 15 سبتمبر 2020م، في هجوم مباغت شنته مقاومة آل حميقان في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).
وذكرت مصادر ميدانية أن أفراد مقاومة آل حميقان شنوا هجوما مباغتا على مواقع المليشيات الحوثية في منطقة "ضحوه" بمديرية الزاهر.
وأشارت المصادر أن الهجوم اسفر عن مقتل احد عناصر المليشيات الحوثية واصابة اثنين اخرين، واستعادة قاذف آر بي جي و2 كلاشنكوف وذخائر وعتاد كانت بحوزتهم في المواقع التي تم مهاجمتها.
وتشهد جبهات مديرية الزاهر اشتباكات عنيفة من وقت إلى آخر بين رجال القبائل ومليشيا الحوثي تتكبد فيها المليشيات الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد
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