الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة على عدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر المركز اليمني للأرصاد من هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على معظم مناطق اليمن خلال الساعات القادمة.



وأفاد المركز بأن الأمطار المتفاوتة الشدة ستهطل على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من المحافظات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية خصوصاً في محافظات أبين والضالع ولحج وتعز وإب.

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وأضاف إلى أن الأمطار قد تمتد الى السواحل الجنوبية والغربية والمناطق الجبلية المقابلة لها.

وتوقع المركز استمرار هبوب الرياح الموسمية حول ارخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والتي تعمل على اضطراب البحر.

ونبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية ؛داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والأنزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبيلة والاحتماء من العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر الصيادين ومرتادي البحر ربابنة السفن من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياة الإقليمية وفي أعالي البحار شرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية