شكرا لبحثكم عن خبر راجمات ومدفعية الاماجد تدك تحصينات الحوثي في مكيراس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استهدف لواء الأماجد مواقع المليشيات الحوثية في مناطق مكيراس في الواقلة وسنترال حضه بالراجمات ومدافع الهاون وكبدتها خسائر فادحة. وأكد مصدر مسؤول في لواء الأماجد أن أفراد اللواء بقيادة العميد صالح الشاجري قائد لواء الأماجد يخوضون قتال عنيف بالراجمات ومدافع الهاون ضد المليشيات الحوثية لتحرير مكيراس ودحر المليشيات الحوثية الإيرانية إلى غير رجعه. وأشار المصدر أن المليشيات الحوثية في حالة ذعر وتقهقر وأن ابطال لواء الأماجد ماضون لتحرير مكيراس دفاعا" عن الدين والعرض والوطن من المليشيات الحوثية الإجرامية التي تسعى لتنفيذ أجندة إيران على أرض اليمن .

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