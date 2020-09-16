شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تمنح البطاقة المميزة لطبيب اسنان يمني ..قيمتها 100 الف ريال سعودي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نال طبيب اسنان يمني يعمل في المملكة العربية السعودية البطاقة المميزة والتي تصل قيمتها الى 100 الف ريال سعودي بعد ان تقدم بالطلب للجهات المسؤولة للحصول عليها

ونقل المشهد اليمني عن الطبيب اليمني "سلمان محمد راجح " قوله انه مقيم بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية منذ 33 عاماً وقبل يومين حصل على الإقامة المميزة كأول طبيب يمني يحصل على الإقامة المميزة السعودية ويعمل طبيب أسنان ومتطوع مع وزارة الصحة السعودية في مواجهه كورونا كوفيد 19 .

وقال " ان الرسوم السنوية للإقامة المميزة 100 الف ريال سعودي شامل افراد الاسرة ولا يتطلب كفيل وحرية العمل بدون كفالة والتملك بالإسم الشخصي.

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وكان قد أعلن مركز الإقامة المميزة منح عدد من الاشخاص بجنسيات مختلفة الإقامة المميزة، حيث حصل عليها عدد من المستثمرين والأطباء والراغبين في الاستقرار في المملكة مع أسرهم .

ويتعين على المتقدم إستيفاء شروط أبرزها ألا يقل عمره عن 21 عاماً وأن يكون سجله خالٍ من السوابق الجنائية وألا يكون حاملاً لأي أمراض معدية.

وتوفر الإقامة المميزة التي أطلقتها المملكة في مايو/آيار الماضي ميزات عدة للحاصلين عليها منها حقوق الإقامة في السعودية مع أسرهم، وتأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام عمالة منزلية، وامتلاك عقارات لأغراض سكنية وتجارية وصناعية، فيما عدا المناطق الحدودية ومدينتي مكة والمدينة حيث يمكن الحصول فيهما على حق انتفاع لمدة لا تتجاوز 99 سنة. كما تتيح الإقامة المميزة لحاملها حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.