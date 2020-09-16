شكرا لبحثكم عن خبر حيل بسيطة للتخلص من الروائح الكريهة في السيارة إلى الأبد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - من أكثر الأشياء المزعجة التي تواجه سائق السيارة أحيانا وجود روائح كريهة داخلها، خصوصا إن كان لا يعلم مصدر تلك الروائحوالتي تكون في الغالب بسبب وجود بقايا اطعمة ومعلبات تتعفن وتجف داخل السيارةبفضل اشعة الشمس، وفي هذا السياق نعرض عليكم طرق التخلص من تلك الروائح .

طرق التخلص من الروائح الكريهه في السيارة :

1-قم بإزالة بقايا الطعام من السيارة خصوصا أسفل المقاعد عن طريق استخدام المكنسة الكهربائية .

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2- استخدام صودا الخبز لقدرتها على امتصاص الروائح، وذلك عن طريق رشها على السجاد وتركها قليلا، ثم تنظيفها بالمكنسة الكهربائية .

3- استخدام أجهزة تنقية الهواء في حال بقاء روائح كريهة عالقة يمكن استخدام أجهزة تنقية الهواء أو مولد الأيونات، وتعمل هذه الأجهزة على تجميع الجزيئات المسببة للرائحة، وتنقي الهواء من هذه الروائح و التخلص منها .

4- عند فشلك في التخلص من الروائح الكريهه يتم الاستعانة بمراكز متخصصة في التنظيف بالأوزون فهي أفضل وسيلة للقضاء على الروائح الكريهة و العفن الفطري.