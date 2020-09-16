شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : دقت ساعة الصفر.. إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل أثناء مراسم توقيع الاتفاق مع الإمارات وآلاف السكان يهرعون إلى الملاجئ ف... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دوت صفارات الإنذار بجنوب إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة تزامنا مع مراسم توقيع الاتفاق حول تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في الولايات المتحدة. وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن صفارات الإنذار دوت في مدينتي أشدود وعسقلان جنوب إسرائيل، حيث توجه عشرات الآلاف من السكان إلى الملاجئ ولم ترد أي معلومات عن سقوط ضحايا أو إصابات.. قد يهمك ايضاُ Advertisements وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخين على مدينتي أشدود وعسقلان، وأن منظومة “القبة الحديدية” اعترضت أحد الصاروخين. إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل

ويأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه في واشنطن مراسم التوقيع على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين بوساطة الولايات المتحدة.

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