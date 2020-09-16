وزارة النقل تؤكد استهداف طيران العدوان لمشروع مطار صنعاء الجديد

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الخليج 365 – صنعاء
أدانت وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، استهداف طيران تحالف العدوان السعودي المباشر والمتعمد لمبنى مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد وتدمير بنيته التحتية وملحقاته الحيوية والخدمية.
وأكد بيان صادر من الوزارة والهيئة أن استهداف طيران العدوان للمنشآت المدنية والحيوية يكشف عن حقد تحالف العدوان السعودي على الشعب اليمني.
وأوضح البيان أن طيران تحالف العدوان السعودي استهدف مساء الأحد الماضي بغارتين مبنى مشروع مطار صنعاء الجديد مخلفة دمار كبير في الطابق الثالث للمبنى الخاص بالركاب وجزء من سور المطار وإحدى منشآت المشروع.
ولفت البيان إلى أن عدد غارات طيران العدوان على مبنى مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد وملحقاته بلغت حوالي 87 غارة منذ بداية العدوان.
وأشارت وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني، إلى أن مشروع مطار صنعاء الجديد من المنشآت المدنية ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية التي تجرم استهدافها القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
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