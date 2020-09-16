شكرا لمتابعة خبر عن هيفاء وهبي وتامر حسني والراقصة صافينار متهمين في ’’الاغتصاب الجماعي‘‘ بـ ’’الفيرمونت‘‘ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت قضية الاغتصاب الجماعي الشهيرة في فندق "الفيرمونت نايل سيتي" بأحد العواصم العربية، تطورات مثيرة في الساعات الأخيرة بعد أن طالت الاتهامات عدد كبير من الفنانين والفنانات المشهورين.

وطالب أحد المحامين بضم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمطرب المصري تامر حسني وعدد آخر إلى أطراف القضية، لمشاركتهم في حفلات تشهد ممارسات "جنس جماعي" لزيادة عدد الحضور.

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وتقدم اليوم الخميس، المحامي أحمد مهران، ببلاغ إلى النائب العام المصري يطالب فيه بضم عدد من الفنانين إلى قضية الاغتصاب الجماعي التي وقعت داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي"، المطل على نيل القاهرة.

وطالب المحامي في بلاغه الذي يحمل رقم 2901 عرائض النائب العام لسنة 2020، بضم كل من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والمطرب المصري تامر حسني والمطربة الشعبية بوسي والمطرب اللبناني رامي عياش والمطرب الشعبي محمود الليثي والراقصة صوفينار إلى القضية التي هزت الرأي العام المصري الفترة الأخيرة.

وزعم مهران في بلاغه أن الفنانين المذكورين مشتركين في الجريمة، وذلك لعلمهم بتنظيم تلك الحفلات من أجل زيادة عدد المشاركين فيها، وأنه يجب يعاقبوا وفقًا للقانون، بحسب رأيه، وفقًا لصحيفة "الدستور" المصرية.

واستند المحامي في بلاغه إلى أنه بعد التحقق من الأدلة فإن الفنانين المذكورين يعتبروا شركاء في جرائم تنظيم حفلات جنس جماعية؛ لأنهم كانوا متواجدين على مسرح الجريمة في وقت وقوع الجريمة، وكانوا يؤدون دورًا في العملية التنظيمية لارتكاب الجريمة، ومن خلال المنظمين وبالتعاون مع مدير الفندق كانوا يشتركون في حفلات غنائية وهمية.

وذكر المحامي بحسب الصحيفة المصرية أنه من خلال معلومات وردت إليه من بعض العاملين في الفندق، والذين تم طردهم، "أن هؤلاء المطربين كانوا على علم ومدركين لكل ما يحدث، وأن تلك الحفلات كانت تقام لاستقطاب الفتيات والأولاد لحفلات الجنس الجماعية، وكانوا يحصلون على نسبة من تلك الحفلات".

وأكد أحمد مهران أنهم بحسب المادة 43 من قانون العقوبات من اشترك في جريمة فعليه بعقوبتها، وهنا تصل العقوبة "الحبس الذي لا يقل عن عامين ولا يزيد عن 3 سنوات" مؤكدًا أنه لديه عدد من الأدلة والبراهين والصور والفيديوهات سيقدمها خلال الفترة القادمة.

وقررت النيابة العامة المصرية، الإثنين الماضي، حبس المتهمين أحمد الجنزوري، ونازلي مصطفى كريم -ابنة نهى العمروسي- أربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية الاعتداء الجنسي المعروفة إعلاميًا باسم "قضية الفيرمونت".

يأتي ذلك بعدما كشفت التحريات الأولية تفاصيل جديدة حول الواقعة التي تعود إلى اغتصاب إحدى الفتيات جماعيًا من قبل عدد من الشباب، والتي حولت مسار القضية.

وأشارت إلى أن الحقائق كانت مخالفة لما تم الترويج إليه، حيث كشفت التحقيقات عن تورط أكبر شبكة للشذوذ في القضية، ويقف وراء إخراجها بهذا الشكل الإعلامي، ابنة الفنانة ومحامي شهير.