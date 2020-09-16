شكرا لمتابعة خبر عن بعد تطبيع الإمارات والبحرين.. قطر تخرج عن صمتها وتعلن موعد ’’السلام‘‘ مع إسرائيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرجت دولة قطر عن صمتها إزاء المتغيرات التي تشهدها منطقة الخليج، بعد تطبيع الإمارات والبحرين مع كيان الاحتلال الإسرائيلي تحت مسمى "اتفاق سلام" برعاية أمريكية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، خلال مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية: إن "بلادها لن تنضم للجيران الخليجيين في التطبيع مع إسرائيل".

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

بالفيديو : سيدة هندية متخصصة في صيد الثعابين تترك زواج قريبتها و تذهب وهي بكامل زينتها للقبض على احد الثعابين ..شاهد كيف قضت عليه

إن كيدهن عظيم .. سيدة لبنانية “غلبت الشيطان” بما فعلته مع ضحاياها بملابس مغرية قبل أن تسرق منهم آلاف الدولارات

شاهد .. مشهد ساخن : للفنانة هيفاء وهبي وهي باحضان معتصم النهار يثير ضجة عارمة (فيديو الله يستر من الي هيشوفوه)

فيديوهات الجنس الجماعي بفندق الفيرمونت تهزّ مصر .. هيفاء وهبي وتامر حسني وعدد من المشاهير في ورطة كبيرة الآن!

“أعلى ما في خيلكم اركبوه”.. “شاهد” هيفاء وهبي تتخلى عن “انوثتها” في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين!

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

Advertisements

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

مندوب مبيعات في دبي .. يدخل إلى منزل زميلته فوجدها عارية مع زميلها وما فعله صادم!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضافت "الخاطر": أن "قطر لن تدخل في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل حل الصراع مع الفلسطينيين"، دون أن تعقّب على رأي الدوحة في تطبيع الإمارات والبحرين.

وتابعت المسؤولة القطرية: أن "جوهر الصراع يتعلّق بالظروف القاسية التي يعيش الفلسطينيون في ظلّها، كشعب من دون بلد، يعيش تحت الاحتلال (إسرائيل)".

وختمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، بقولها: إنه "لا نعتقد أن التطبيع كان جوهر هذا الخلاف، وبالتالي لا يمكن أن يكون الحلّ"، دون تفاصيل أخرى.

جدير بالذكر أن "البيت الأبيض" يستضيف اليوم، مراسم توقيع اتفاقي تطبيع كامل العلاقات بين الإمارات وإسرائيل والبحرين وإسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.