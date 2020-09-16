شكرا لمتابعة خبر عن زوجته تعمل في الخليج .. رجل عربي يتلقي صدمة من العيار الثقيل بمشاهدة ’’شريكة حياته‘‘ في مقطع إباحي .. وهذا ماحدث ومافعله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقى مواطن عربي صدمة من العيار الثقيل، عندنا شاهد زوجته في أحد المقاطع الإباحية المنتشرة على الإنترنت ومواقع التواصل، أثناء عملها في الخليج.

وبحسب صحيفة ’’الوطن‘‘ المصرية؛ اتهم جزار مصري زوجته بالزنا، بعد اكتشافه ظهورها في مقاطع فيديو إباحية، جرى تصويرها في دولة خليجية.

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وقال الجزار البالغ من العمر 36 عامًا في محضر النيابة: إنه "فوجئ بظهورها في مقاطع فيديو إباحية مع أحد الأشخاص يقيم في دولة خليجية".

وأضاف: أنه رصد أيضًا مقاطع صوتية بصوتها تعترف فيها زوجته بإقامتها علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل في الخارج.

وختم الجزار، أنه تم تصوير المقاطع الإباحية، بغرض نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب راغبي المتعة الحرام، فيما تحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت استدعاء الزوجة للاستماع لأقوالها.