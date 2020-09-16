شكرا لمتابعة خبر عن استشهاد قيادي عسكري بارز بالجيش الوطني في مأرب _الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهد قائد عسكري كبير بالجيش الوطني، خلال المواجهات مع جماعة الحوثي بمديرية الجوبة بمحافظة مارب شرق اليمن .

وقالت مصادر عسكرية وإعلامية، إن العقيد سالم مساعد هادي العريفي أحد ضباط اللواء 173 التابع للشرعية، استشهد الثلاثاء، خلال المواجهات مع مقاتلي جماعة الحوثي في الجوبة.

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ويعد العقيد العريفي أحد القيادات العسكرية التي اثبتت قدراتها العسكرية في الجبهات، وثباته رغم انقطاع المدد لأكثر من أسبوعين على منتسبي اللواء 173.

وتشهد جبهات محافظة مأرب معارك عنيفة ومتواصلة بين قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل وطيران التحالف العربي من جهة، الحوثيون من جهة أخرى، وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين وتدمير عدد من الاليات العسكرية.