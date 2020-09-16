شكرا لمتابعة خبر عن زعيم الحوثيون .. يصدر توجيهات عاجلة بخصوص قتلة الشهيد المغدور الاغبري وناشطون يسخرون من تلك التوجيهات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون مقربون من جماعة الحوثي على وسائل التواصل الاجتماعي توجيهات حوثية عاجله صادرة عن زعيم الجماعة بخصوص قتلة المغدور به عبدالله الأغبري.

وقال الناشطون أن توجيهات صدرت من زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي تقضي بالقاء القبض على جميع المتهمين في القضية والكشف عن جميع المتورطين بالقضية .

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حيث أكد الناشط المقرب من جماعة الحوثي مروان الصيادي أن عبدالملك الحوثي أصدر أوامره لاتباعه بالقاء القبض على كل متورط بالقضية وإحالتهم للقضاء واستعجال العقوبات ضدهم .

وسخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من تلك التوجيهات مؤكدين أن جماعة الحوثي حاولت تجاوز القضية لولا التسريبات ومقاطع الفيديو التي انتشرت .