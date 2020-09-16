شكرا لمتابعة خبر عن حالة استنفار قصوى في العاصمة صنعاء بسبب الشهيد المغدور عبدالله الأغبري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعيش جماعة الحوثي بالعاصمة اليمنية صنعاء، حالة استنفار قصوى بسبب المظاهرات العفوية التي خرجت في مناطق سيطرة الحوثيين مطالبة بتنفذ القصاص بحق قتلة الشاب عبدالله الأغبري.

وقال الصحفي اليمني، سامي نعمان، إن زعيم جماعة الحوثي يتابع عن كثف مع كبار قادة الحوثيين التطورات الخاصة بجريمة مقتل الاغبري والتظاهرات العفوية.

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وأضاف في مقالة له، أن جماعة الحوثي تعيش حالة استتفار، بعد المظاهرات العفوية، التي خرجت في شوارع العاصمة صنعاء، وعدد من المدن الواقعة تحت سيطرتهم، تنديداً بالجريمة التي البشعة التي تعرض لها الشاب عبدالله الأغبري.

وأكد الصحفي اليمني، أن المظاهرات صفعة أخرى للمليشيا فـالهالات الإرهابية التي يبنونها منذ سنوات لتخويف الناس من التظاهر والتجمع إلا بدعواتهم ولأجلهم وبتلقينهم تتحطم في ليلة.. مضيفاً خرج عشرات الآلاف طواعية، وبأي شكل من الأشكال ضد اجرامهم، أو تواطئهم مع الجريمة.

وقال نعمان إن الاجتماعات لا تتوقف، والاستنفار في الذروة، والخبراء الإيرانيون ينصحون بنقل تجربة الباسيج إلى صنعاء إذا استمرت المظاهرات الساخطة في مساع حوثية لكولسة الجريمة البشعة بحق الشاب عبدالله الأغبري ومعرفة كواليسها ودوافعها.

يشار إلى أن العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، شهدت خلال الأيام الماضية، مظاهرات عارمة تطالب بالقصاص من مجموعة عذبت وقتلت الشاب عبدالله الأغبري، في قضية وصلت كقضية رأي عام، ويرجح ارتباط القتلة بجهاز الأمن الوقائي التابع لجماعة الحوثي.