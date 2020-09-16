مساع لإدخال مشروع تقنيات التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم بحضرموت

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، الثلاثاء، على مقترح مشروع إدخال تقنيات التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العام و الثانوي و الجامعي .

وتعرف وكيل المحافظة بحضور رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري إلى شرح تفصيلي من مستشار المشروع الدكتور عزت السعدي من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية كأداة أساسية في العملية التعليمية للتغلب على كثير من المعوقات.

وأشاد وكيل المحافظة عصام الكثيري بفكرة المشروع الذي يأتي في إطار مواكبة التكنولوجيا الحديثة والثورة الرقمية ، وكونه يسهم في إيجاد الحلول لكثير من المشكلات والتحديات .

وشدد الكثيري على أهمية عقد ورش عمل في هذا الاطار لدراسة المشروع من كافة الجوانب وتشكيل فرق العمل لحصر الاحتياج وتحديد الاولويات والخروج بخطة تنفيذية للمشروع لتعمل عليه الجهات المؤهلة وفق الامكانيات المتاحة لكافة الشرائح.