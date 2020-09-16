شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يدفعون بالمشرفين للجبهات لسد النقص في إعداد المقاتلين وينذرون المتغيبين (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفعت جماعة الحوثي بالعديد من القيادات التابعة لها أغلبهم من المشرفين للقتال في الجبهات لسد العجز في مخزونها البشري والذين تساقطوا في أطراف إقليم سبأ وخاصة في محافظتي مارب و الجوف .

وقالت مصادر مقربة من الحوثيين لـالمشهد اليمني امس لثلاثاء أن الحوثيين طلبوا من المشرفين التابعين في محافظة صنعاء لهم بسرعة التحرك للجبهات وهو ما دفع ببعضهم للتحرك وامتنعوا الأغلبية منهم خوفا من الموت نظرا لشراسة المعارك وصمود وتضحية رجال القبائل وقوات الجيش الوطني وإسناد مقاتلات التحالف العربي لهم .

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وأضافت المصادر أن غالبية المشرفين المتغيبين عن التحرك لقوا تهديدات من الحوثيين وانذروهم بتغييرهم بقيادات جديدة .

وأكدت المصادر أن الحوثيين رفضوا قبول الأعذار من المشرفين بعد إتهام المليشيا لهم باختلاق الأعذار وخاصة المرض .

هذا ومنيت جماعة الحوثي بخسائر بشرية فادحة في صفوف مقاتليها وهو ما دفعهم للزج بالأطفال وارغام المشرفين للتوجه للجبهات بهدف السيطرة على إقليم سبأ بشكل عام ومارب بشكل خاص آخر قلاع الحكومة الشرعية وآخر حصن للدفاع عن النظام الجمهوري في اليمن .