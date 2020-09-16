شكرا لمتابعة خبر عن مستجدات خطيرة من مأرب .. الحوثيون يهاجموان أولى مناطق مراد والمعارك تستعر في كل محاور القتال والقبائل تستبسل وتعلن النكف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قبائل مراد، الثلاثاء، من كسر هجمات شنتها جماعة الحوثي من محورين على أولى مناطق مديرية جبل مراد جنوب محافظة مأرب.

وقال مصدر ميداني، إن جماعة الحوثي حاولت التقدم صوب مديرية جبل مراد من جهة بقثة مديرية رحبة بالتزامن من عملية تسلل فاشلة من جهات رحوم بهدف الالتفاف على الخط العام.

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وأضاف إن قبائل مراد القاطنة في مديرية الجبل كانوا للحوثيين بالمرصاد في جبهتي بقثة ورحوم وتم كسر الهجمات وتكبيدهم خسائر كبيرة في صفوفهم.

ولفت إلى أن طيران التحالف العربي شن عددا من الغارات التي استهدفت تعزيزات لجماعة الحوثي أسفرت عن تدمير عدد من الآليات والأطقم ومصرع وجرح من كانوا على متنها.

وبحسب المصدر فإن قبائل مديرية جبل مراد آل كثير وآل عل بن أسعد وبني سيف الجبل ومعهم المفالحة والقرادعة وآل أبو عشة من أبناء مديرية رحبة جميعها أعلنت النكف لكل قبائل مراد من أجل التحرك واستعادة المناطق التي سقطت بيد جماعة الحوثي.

وشهدت جبهات قتال مختلفة، غربي وجنوب محافظة مأرب، امس الثلاثاء، مواجهات عنيفة ومتواصلة، رافقها استمرار الغارات الجوية التي تشنها مقاتلات التحالف العربي.

وقالت مصادر ميدانية، إن مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية، المسنودة برجال القبائل، وبينجماعة الحوثي ، شهدتها جبهات الجوبة، وماهلية، جنوبي المحافظة.

وأوضحت المصادر، أن المواجهات اندلعت عقب هجمات حوثية مستمرة تحاول من خلالها المليشيا تحقيق تقدم ميداني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي المتمردة، بينهم القيادي الحوثي العميد عبدالله يحيى علي مزروع، الذي عينته جماعة الحوثي قائداً لجبهة مراد، والذي ينتمي لمنطقة سحار، بمحافظة صعدة.

وأفادت المصادر، أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للمليشيا الحوثية، في مديريتي الجوبة وماهلية، جنوباً، وكذا في مديريتي مدغل، ومجزر، شمالي غرب، وأيضاً في مديرية صرواح، غربي المحافظة.

وفي جبهات المحور الغربي، أشارت المصادر إلى استمرار المعارك والقصف المتبادل بين الطرفين، والتي امتدت إلى جبهة نجد العتق، الواقعة بين مفرق الجوف ومديرية نهم، شرقي صنعاء، استعادت خلالها القوات الحكومية مواقع منها ما تسمى “التباب الصفراء”، بحسب للمصادر.