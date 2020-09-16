شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : تسريب أخطر تسجيل .. قائد عسكري بارز في الشرعية يشكو السعودية لمخابرات قطر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تسجيل صوتي مسرب، عن اتصالات بين قادة عسكريين محسوبين على قوات الشرعية اليمنية، ومسؤولين في هرم الاستخبارات القطرية.

وبحسب رسالة صوتية مرسلة عبر تطبيق واتس آب أرسلها العقيد محمد سنيد، قائد القوات الموالية للإخوان في “شقرة” بمحافظة أبين، إلى اللواء محمد منصور مؤسس المخابرات في دولة قطر.

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وتمنى القيادي العسكري في قوات الشرعية في الرسالة المسربة “أن تتدخل قطر وتركيا في اليمن اليوم قبل بكرة”.

واتهم العقيد “محمد سنيد” قيادة التحالف العربي، بالعمل على ما أسماه “تفريق الصف ومحاربة الصالحين والوطنيين”، حد زعمه.

وقال إن “السعودية والإمارات جاءت لدعم الشرعية، والحقيقة أنها تسحق الشرعية”.

وذكر “سنيد” في التسجيل الصوتي، أن المخابرات السعودية احتجزته مع عدد من القيادات العسكرية اليمنية، بعد عودتهم من مصر إلى الرياض، لمدة شهر.

وأضاف يخاطب رئيس المخابرات القطرية: “عندما راسلتني وقلت لك السعودية تريد لنا الخير.. كنت أعتقد أن المخابرات السعودية صنعت رقما قطريا لتختبرنا”.

وتابع القول: “كلامي الإيجابي على السعودية كان لتفادي كمين وضعته لي المخابرات السعودية”.