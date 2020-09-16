شكرا لمتابعة خبر عن دعوة عربية الى تحرك دولي عاجل ضد الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، امس الثلاثاء، إلى تحرك دولي عاجل ضد جماعة الحوثي ومن يدعمها بالمال والأسلحة النوعية، ويحرضها على ارتكاب الأعمال الإرهابية.

وأدان السلمي، في بيان، بأشد العبارات إطلاق جماعة الحوثي لعدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية والأحياء السكنية في مدينة مارب المكتظة بالسكان والنازحين، والتي تم اعتراضها وتدميرها بنجاح من قبل قوات (تحالف دعم الشرعية) بقيادة المملكة.

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وقال السلمي، إن هذه العمليات الإرهابية المتكررة تؤكد يوماً بعد الآخر أن جماعة الحوثي جماعة مارقة تتبنى استراتيجية ممنهجة للتصعيد واستهداف المدنيين وإلحاق الضرر بالمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية، متجاوزة بذلك كافة الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية التي تضمن الحماية للمدنيين والمرافق المدنية.

وأكد أن هذه الجرائم الإرهابية الجبانة التي لا تسقط بالتقادم تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً ضد جماعة الحوثي ومن يدعمها بالمال والأسلحة النوعية، ويحرضها على ارتكاب هذه الأعمال الإرهابية.

ونوه الى أنه في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على وقف إطلاق النار ودفع مسار الحل السياسي في اليمن استناداً إلى الأسس والمرجعيات المتفق عليها - والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والقرار الدولي رقم 2216 - تصر مليشيا الحوثي الانقلابية على تهديد المسار السياسي لحل الأزمة وتنفيذ أجندة النظام الإيراني التخريبية التي تهدف إلى تقويض الأمن ونشر الفوضى في المنطقة العربية.

وأعرب السلمي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ودعم الشرعية في الجمهورية اليمنية والجيش اليمني في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في مدينة مأرب التي يسطر أهلها أروع البطولات في الدفاع عن مدينتهم، مشيداً بكفاءة قوات (تحالف دعم الشرعية).