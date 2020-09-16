شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : الرئيس الأميركي ترامب يعلن عن موقف المملكة العربية السعودية من التطبيع مع إسرائيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن موقف المملكة العربية السعودية، من التطبيع مع إسرائيل.

وقال ترامب في تصريح له مساء امس الثلاثاء تكلمت مع السعودية وأعتقد أنها ستنضم إلى الاتفاق.

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وأضاف الرئيس الأمريكي، أن 7 إلى 9 دول أخرى ستنضم إلى اتفاق السلام مع إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، وقّعت كلا من الامارات والبحرين ، على اتفاقيتي سلام مع دولة الكيان الصهيوني وذلك في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن .

جاء ذلك فعالية رسمية حضرها الرئيس الأمريكي دونالد نرامب ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد وأيضًا وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني.

ووقّع نتنياهو وبن زايد والزياني عن دولهما على اتفاق السلام، والذي أطلق عليها الاتفاق الإبراهيمي.

وأكد الرئيس الأمريكي في كلمته أن توقيع اليوم بين القادة هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الثلاثاء، إن اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين الإمارات والبحرين وإسرائيل يكسر قيود الماضي.

وقال ترامب، في كلمته خلال مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل بالبيت الأبيض، اليوم ندشن فجرا جديدا في الشرق الأوسط ونأخذ خطوة جديدة نحو منطقة يعيش فيها الناس بأمن وسلام.

وتابع إسرائيل والإمارات والبحرين سوف ينشؤون سفارات ويبدأون التعاون كشركاء وسوف يعملون سويا فهم أصدقاء وسيفتح الباب أمام المسلمين للصلاة في القدس.

وأضاف ترامب هذه الاتفاقية تعد أساسا لسلام شامل في المنطقة.