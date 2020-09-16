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عدن - ياسمين التهامي - وكيل أول محافظة تعز يدشن افتتاح مؤسسة هشتاج فور يو للإعلام والتسويق الرقمي في المحافظة

دشن وكيل أول محافظة تعز الدكتور/ عبدالقوي المخلافي صباح اليوم الثلاثاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠م افتتاح مؤسسة هشتاج فور يو للإعلام والتسويقي الرقمي الإلكتروني في محافظة تعز، بحضور الدكتور عبدالحكيم عون وكيل المحافظة.

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جديد اب برس

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وخلال الافتتاح اعتبر المخلافي بأن افتتاح مثل هذه المؤسسات تشكل نقلة نوعية في عالم الثورة الإليكترونية في عصر التقدم التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم عبر الشبكة العنكبوتية في عملية سرعة تبادل المعلومات ونشرها حول العالم في لحظات .

وأشار المخلافي إلى أن السلطة المحلية تشجع مثل هذه المشاريع الاستثمارية النوعية في المحافظة التي ستعمل على خدمة المجتمع والمؤسسات والشركات إلكترونيا في تطوير وتسويق أعمالهم، داعيا رأس المال الوطني إلى الاستثمار والتنافس في تقديم الأفضل حتى بمشاريع صغيرة لتشغيل الأيادي العاملة خصوصا في تعز التي تمتلك ثروة بشرية هائلة مؤهلة علميا وعمليا .

وأكد المخلافي على أهمية التنسيق بين المؤسسة والجهات الإعلامية الرسمية ذات العلاقة من أجل الارتقاء بمستوى أداء الإعلام ، والعمل بمهنية عبر نقل الحقيقة من مصادرها وبما يخدم المحافظة وأمنها واستقرارها، خصوصا في هذا الظرف الحساس، مشيرا بأن تعز تتمتع بمساحة كبيرة في حرية الصحافة والإعلام والديمقراطية والتعددية السياسية واحترام الرأي الآخر، بما لايتعارض مع الثوابت والأهداف الوطنية.

وأشاد المخلافي بجهود مدير عام المؤسسة الأستاذ / عبدالرحمن عثمان على تبنيه مثل هذه المشاريع النوعية، مثمنا الداعمين للمركز وعلى رأسهم الأستاذ/ معاذ سعيد ناجي، داعيا الاستمرار في دعم المؤسسة لضمان تحقيق أهدافها، ومتمنيا لإدارة المؤسسة التوفيق والنجاح في أعمالها المستقبلية التي ستخدم المجتمع والوطن.

من جانبه أوضح الأستاذ/ عبد الرحمن عثمان، مدير عام المركز، بأنه يسعى في الأساس من خلال أهداف المركز ورؤيته إلى تحقيق الارتقاء بالمستوى الإعلامي ، وذلك عبر توحيد الجهود والإمكانات بين المكونات والمؤسسات الإعلامية لتؤدي رسالتها الإعلامية كما ينبغي وتبني القضايا المجتمعية التي تخدم الوطن بالإضافة إلى تقديم خدمات تسويقية وإعلامية وثقافية على مستوى عالي يواكب التقنيات العصرية الحديثة .

حضر التدشين مدير عام مكتب الثقافة عبدالخالق سيف ومدير عام فرع وكالة سبأ للأنباء محمد طاهر، ومدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد القاضي خالد البركاني، ومدير الإدارة العامة للإعلام عادل مارش، ونائب مدير مكتب الاعلام أحمد مكيبر، ومراسلي عدد من وسائل الإعلام المختلفة الحكومية والخاصة وعدد من الإعلاميين الصحفيين والناشطين والمهتمين بهذا الخصوص في المحافظة .